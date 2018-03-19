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Er meydanı!

Afrin’i terör örgütünün işgalinden kurtardı Zaferi’nin 103. yıldönümünde Mehmetçik yeni bir destan yazdı D ve AB’nin maşaları, arkasına dahi bakmadan kaçtı

Er meydanı!
, teröre topyekün savaş ilan etti. Mehmetçik, Zeytin Dalı Harekatı'nı 58. günde zaferle bitirdi. PKK-YPG'li hainlerin "Girilemez" denilen inlerine önceki gece girdi.

, birkaç saat içinde Afrin'i ele geçirdi. Sah gün ışıyınca şehir meydanında toplanıp 'Hilal' pozu verdi. Teröristlere mesaj gönderdi: Biz geldik, yoktunuz!
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