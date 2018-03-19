Er meydanı!

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Bordo Bereliler, birkaç saat içinde Afrin'i ele geçirdi. Sabah gün ışıyınca şehir meydanında toplanıp 'Hilal' pozu verdi. Teröristlere mesaj gönderdi: Biz geldik, yoktunuz!
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