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Bizim Afrin

Türkiye dün bir kez daha tarih yazdı. 20 Ocak’ta başlayan Zeytin Dalı Harekatı 57’nci gününde amacına ulaştı. Mehmetçik, Afrin’de Ay-Yıldız’ı dalgalandırdı... Terörden kurtulan bölge halkı, zılgıtlar çekerek kahramanları karşıladı...

Bizim Afrin
AFRİN'de bahar başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı sayesinde zeytin dalları çiçek açtı. Harekat tüm amacına ulaştı. Afrin merkezde Ay-Yıldızlı bayrağımız dalgalandı. Yıllardır terör örgütünün zulmüne maruz kalan siviller, askerlerimizi görünce mutluluktan adeta havalara uçtu. Afrin'de yaşayan bazı aileler kenti ile birlikte teröristlerden arındıran Özgür Suriye Ordusu askerlerini pencere ve balkonlarından pirinç atarak karşıladı. Yörede "Hoş geldiniz" ve "Gelişin bereketli olsun" anlamına gelen adet gereği; siviller, askerlerinin başına uzun süre pirinç attı, bazı kadınlar da zılgıt çekerek kutlama yaptı.

Uğur YILDIRIM
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