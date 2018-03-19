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Allah Erdoğan’dan razı olsun

Allah Erdoğan’dan razı olsun
YPG/PKK'lı teröristlerden kaçan bir grup aile, dün saklandıkları yerlerden çıktı. Afrinliler "Allah 'den ve Cumhurbaşkanı 'dan razı olsun. Teröristler bize çok zulüm yaptı, insanların şehrin dışına çıkmasına izin vermediler. İnşallah ilçemiz en kısa sürede eski günlerine döner, komşularımız da bir an önce geri gelir" diye konuştu.

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