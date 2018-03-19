Adliye adliye olalı böyle boşanma görmedi!





Genç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Genç'in oğlu Murat Genç, eşi Nazan (İlcan) Genç'ten Gaziosmanpaşa 1. Aile Mahkemesi'nde, 31 Temmuz 2017'de protokol yaparak anlaşmalı şekilde boşandı. 17 Eylül 2011'de görkemli bir düğünle evlenen ve 4 yaşında bir oğulları olan çiftin rekor boşanma protokolü dudak uçuklattı. Mahkeme kararına geçen ve kesinleşen boşanmanın sonuçlarına ilişkin beş sayfalık protokole göre Murat Genç, boşandığı eşine, "mal paylaşımından doğan hakların, maddi ve manevi tazminat karşılığı" olarak 6 milyon 500 bin dolar verecek. Bu tazminat dört ayrı senet düzenlenerek, 21 Aralık 2018'e kadar ödenecek.