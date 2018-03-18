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Yağma başladı

Yıllardır terör örgütü baskısı altında yaşayan halkı sonunda isyan etti. YPG’liler şehirden kaçınca, halk örgütün merkezine giderek kendilerine verilmeyen gıda paketlerini yağmalamaya başladı

Yağma başladı
Afrin'e Zeytin Dalı Harekâtı'nın elli yedinci gününde sivil halk kent merkezini boşaltmaya devam ederken çevre köylerde operasyonlar ise sürdü. Dün Kokani, Aynel Hacer, Heltangarbi ve Çakıllıeccum, Hacı Kasımlı, Eşkanşarki ve Astaro köyleri teröristlerden temizlendi. Doğu ve Batı hatları 'in kuzeyinde birleşti. Öğlen saatlerinde ise Afrin halkı tam manasıyla ayaklandı. Terör örgütü YPG'nin merkez binası, kent sakinleri halk tarafından yağmalanmaya başlandı. Birçok kişinin kolilerle binadan çıktığı görüldü.
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