Soyguncular yakalandı

İstanbul'da geçtiğimiz ekim ayında filmleri aratmayan bir soygun yaşandı. Dubai ve Rusya'da yatırımları olan İranlı milyarder işadamı A.S. (35) ve kız kardeşleri M.S. ile M.S. tatil için geldikleri Türkiye'de İngiliz güvenlik şirketiyle anlaştı. İngilizler de bir Türk özel güvenlik görevlisini işe aldı. Ancak turistler, tuzağa düşürülüp kaçırıldı. 500 bin euro değerindeki eşyaları çalındı. 4'ü İngiltere'ye kaçan, 6'sı ise yakalanan, 13 kişilik çetesinin diğer üyelerinin de kimliklerini ortaya çıkarttı. Ö.K., R.K., O.K. isimli zanlı önceki gün yakalanıp tutuklandı.
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