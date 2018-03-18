Şiddetin babası!

Mariyam Tulegenova, babası tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını söyledi. Koruma talep eden genç kız, babasının annesinin başına silah dayadığı görüntüleri delil olarak polise teslim etti...
Babası Kırgızistan, annesi Tataristanuyruklu olan Rusya vatandaşı MariyamTulegenova (20) İstanbul'da dünyayageldi. Liseden sonra üniversite sınavlarınagirdi. İstanbul Üniversitesi İngiliz Dilive Edebiyatı Bölümü'ne yerleşti. 2. sınıftaokuyan genç kız, babasından fiziksel vepsikolojik şiddete maruz kaldığını söyledi.10 yıldır çile çektiğini belirten Tulegenova,"İstanbul'da doğdum. Öğrenci oldukları içinbana bakamayacak haldeydiler. Bu yüzdenbeni anneannem büyüttü. Rusya'ya gönderildim.Anneannem tarafından büyütüldüm.Türkiye'ye tekrar geri döndüm. 10yıldır buradayım. Bu 10 yıl içerisinde görmediğimşiddet kalmadı. Her türlü psikolojikve fiziksel şiddete maruz kaldım. En sonevden kaçışımı tetikleyen olay Antalya'dayaşadığım işkence ve darp oldu" dedi. 40yaşındaki babasını suçlayan Mariyam Tulegenova,Antalya'daki olayı da şöyle anlattı:"Aile dostlarımız ve komşularımız ilebirlikte Antalya'ya gittik. Benim özel mesajlarımıokuyan babam olan kişi, öfkelendimesajların içeriği nedeniyle. Mesajlarımdaona hakaret ve küfürler vardı. Benidövdü. Jandarma çağırdık. Ama tutanakbile tutmadılar. Biz aslında 'gözaltına alınırbelki biraz rahatlarız' diye düşündükama böyle bir şey olmadı. Koruma kararımolmasına rağmen böyle bir şey yaşandı.Babam, o gece zorla bir dilekçe yazdırdı.'Ben koruma kararında vazgeçiyorum'diye. 'İmza atmazsan seni öldürürüm'diyerek imzalattı. Sonra kaçtım. Rusya'yagittim. Babam, beni bulmak için yakınlarınıaradı. 'Sen fuhuş yapıyorsun seni sınırdışı ettirim' tarzı konuştu. Boş yalan iddialarile beni tehdit ediyor. Hala sürüyorbunlar. Koruma istiyorum..." Öte yandanMariyam Tulegenova'nın şikayeti üzerinebabası hakkında başlatılan soruşturmabaşlatıldı. Olayla ilgili davanın mayısayında görüleceği açıklandı.
Baba İlias Tulegenov (40), mayıs ayında hakim karşısına çıkacak.
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