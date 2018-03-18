;
Yol Durumu
  1. Engelsiz mucit
  2. Rötara tazminat

Şiddetin babası!

Mariyam Tulegenova, babası tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını söyledi. Koruma talep eden genç kız, babasının annesinin başına silah dayadığı görüntüleri delil olarak polise teslim etti...

Şiddetin babası!
Babası Kırgızistan, annesi Tataristan uyruklu olan Rusya vatandaşı Mariyam Tulegenova (20) İstanbul'da dünyaya geldi. Liseden sonra üniversite sınavlarına girdi. İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne yerleşti. 2. sınıfta okuyan genç kız, babasından fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını söyledi. 10 yıldır çile çektiğini belirten Tulegenova, "İstanbul'da doğdum. Öğrenci oldukları için bana bakamayacak haldeydiler. Bu yüzden beni anneannem büyüttü. 'ya gönderildim. Anneannem tarafından büyütüldüm. 'ye tekrar geri döndüm. 10 yıldır buradayım. Bu 10 yıl içerisinde görmediğim şiddet kalmadı. Her türlü psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldım. En son evden kaçışımı tetikleyen olay Antalya'da yaşadığım işkence ve darp oldu" dedi. 40 yaşındaki babasını suçlayan Mariyam Tulegenova, Antalya'daki olayı da şöyle anlattı: "Aile dostlarımız ve komşularımız ile birlikte Antalya'ya gittik. Benim özel mesajlarımı okuyan babam olan kişi, öfkelendi mesajların içeriği nedeniyle. Mesajlarımda ona hakaret ve küfürler vardı. Beni dövdü. Jandarma çağırdık. Ama tutanak bile tutmadılar. Biz aslında 'gözaltına alınır belki biraz rahatlarız' diye düşündük ama böyle bir şey olmadı. Koruma kararım olmasına rağmen böyle bir şey yaşandı. Babam, o gece zorla bir dilekçe yazdırdı. 'Ben koruma kararında vazgeçiyorum' diye. 'İmza atmazsan seni öldürürüm' diyerek imzalattı. Sonra kaçtım. Rusya'ya gittim. Babam, beni bulmak için yakınlarını aradı. 'Sen fuhuş yapıyorsun seni sınır dışı ettirim' tarzı konuştu. Boş yalan iddialar ile beni tehdit ediyor. Hala sürüyor bunlar. Koruma istiyorum..." Öte yandan Mariyam Tulegenova'nın şikayeti üzerine babası hakkında başlatılan soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili davanın mayıs ayında görüleceği açıklandı.


Baba İlias Tulegenov (40), mayıs ayında hakim karşısına çıkacak.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar