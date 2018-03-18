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Ko'medya'

Türkiye’yi sivilleri vurmakla suçlayan ’liler sivillere ait ne varsa ateşe verdi.

Komedya
Cizre, Sur, Silopi gibi terör hendeklerin kazıldığı kentlerden terör propagandası yapan Fransız haber ajansı önceki gece TSK'nın Afrin'de bir hastaneyi vurduğu ve sivilleri öldürdüğü yalanını dünyaya servis etti. Terör destekçisi yerli ve yabancı medya bu yalan haberi doğrulatma gereği duymadan yaydı. ve destekçileri de eksik kalmadı. Ancak Genelkurmay Başkanlığı vurulduğu iddia edilen Afrin Hastanesi'nin dün sabah kaydedilen sapasağlam görüntülerini yayınladı. AFP ve dünya medyası ise fotoğrafla sabit bu haberi sadece bir iddia olarak gördü. Diğer taraftan 'lilerin Afrin'den kaçarken sivillere ait araç ve evleri ateşe vermesi ise hiçbir dünya medyasında yer bulmadı.


Afrin Hastanesi sapasağlam yerinde duruyor.
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