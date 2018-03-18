Cizre, Sur, Silopi gibi terör hendeklerin kazıldığı kentlerden terör propagandası yapan Fransız haber ajansı AFP önceki gece TSK'nın Afrin'de bir hastaneyi vurduğu ve sivilleri öldürdüğü yalanını dünyaya servis etti. Terör destekçisi yerli ve yabancı medya bu yalan haberi doğrulatma gereği duymadan yaydı. PKK ve FETÖ destekçileri de eksik kalmadı. Ancak Genelkurmay Başkanlığı vurulduğu iddia edilen Afrin Hastanesi'nin dün sabah kaydedilen sapasağlam görüntülerini yayınladı. AFP ve dünya medyası ise fotoğrafla sabit bu haberi sadece bir iddia olarak gördü. Diğer taraftan YPG'lilerin Afrin'den kaçarken sivillere ait araç ve evleri ateşe vermesi ise hiçbir dünya medyasında yer bulmadı.
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