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JET-JÖH

JET-JÖH
YPG tarafından kazılan hendekleri aşmak için bölgeye gönderilen özel köprülerden sonra şimdi de Türk askeri için motosikletler bölgeye sevk edildi. Kırsal alanda ve dağlık bölgelerde askerlerin manevra özelliğini hızlandırmak için motosikletleri kullanmaya başlayan Jandarma Özel Harekat askerleri objektiflere böyle poz verdi.
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