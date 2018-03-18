Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mardinve Diyarbakır'da AK Parti Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Mardin'in Derik ilçesinde görev yaparken şehit edilen kaymakamımız Muhammed Fatih Safitürk'ü rahmetle yad eden ve Diyarbakır'da coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Erdoğan'ın sözlerinden satırbaşları şöyle oldu: Ne diyordum bir gece ansızın... Neler yapmışlar ne tüneller açmışlar. Bunlar batılı dostlarımızın onlara verdikleri desteklerle açmışlar. O tünellerden kamyon gidiyor. Bize dost görülenlerin onlara verdiği silahları görüyorsunuz. Bunlar ne diye sorduğumuzda yalan onlar da su gibi. Biz gerçekleri görüyoruz. Yalanlarınız ortada, kasa kasa silahlar mermiler... Bize dürüst olun. Bize dürüst olana can kurban olmayan kusura bakmasın. Afrin'e girdik giriyoruz. Artık an meselesi. Sizlere her an bu müjdeyi verebiliriz. Aldığım son rakama göre etkisiz hale gelen terörist sayısı 3569 oldu. Fetih yakın. Biz o müjdeye doğru yürüyoruz. Bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok. Terör koridorlarından yapılan taciz ateşlerinden bıktık ve gereğini yaptık.
ÇAY DEDEERDOĞAN İLEBULUŞACAK Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'e geçmek üzere Hatay'a gelen askerlere çay demleyen 85 yaşındaki Muhammet Bulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşacak. Muhammet dede Erdoğan'la buluşmasında 40 yıllık tespihini hediye edecek. Buluşmanın 1 Nisan'daki AK Parti Hatay İl Kongresi'nde gerçekleşeceği belirtildi.
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