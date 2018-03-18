Bitkoyun
Mehmet Aydın hapse girmemek için Uruguay’a gittiğini söyledi. Çiftlik Bank üyelerine “Geçmiş olsun” dedi. Vaat ettiği koyun, inek, tavukların paralarını Bitcoin ile ödeyeceğini ilan etti. Yeni bir tezgahın sinyalini verdi
Mehmet Aydın, 8 dakikalık ses kaydına medyayı suçlayarak başladı ve kayıtın önemli bir bölümünde hayat hikâyesini anlattı:
Basında çıkan haberler yüzünden tüm bankalar bizimle çalışmayı kesti. Kıbrıs'ta şu anda hiçbir banka bizimle çalışmıyor. Ama Kimse panik yapmasın. Herkesin hakkını ödeyebilmek için Türkiye'de cezaevinde kalmak yerine Uruguay'a geldim. Devlet, şirketin tüm mal varlıklarına el koydu. Buna rağmen herkesin ödemeleri yapılacak. Bu benim sözümdür. Herkesin ödemeleri şu anki Bitcoin üretimimizden yapılacaktır. Ama iki yıl sürer, ama üç yıl sürer bir şekilde bu ödemeleri yapacağım.
Mehmet Aydın'ın hiçbir şey olmamış gibi Çiftlik Bank üyelerine "Geçmiş olsun" demesi ve paraların Bitcoin olarak ödeneceğini söylemesi ise sosyal medyada yeni bir dolandırıcılık tezgahı olarak yorumlandı:
HELE BİR SOR NEDEN YAPTIM!
Bu adam 3 bin TL alacağı olan birine 1 Bitcoin'i 10 bin TL'den satma vaadiyle, 7 bin TL daha dolandırır. Şimdiden söyleyeyim.
Gelecekte yapacağı tokatçılık için kendine açık kapı bırakmış. Bu tosun daha çok keriz silkeler.
Çiftlik coin geliyor bence.
Sis kaydında adam cümle bile kuramıyor.
Buna nasıl para kaptırdınız?
"Uruguay'da elmas madeni olan bir arsa aldım" diyerek güzel bir şirket kurar.
Ondan sonra ver elini elmas bank...
Adam koyun gütmeye Uruguay'dan devam ediyor.
Vaziyet alın beyler büyük kazık geliyor.
Bitcoin'le gelecekse daha büyük vurgun planlıyor.
Kesin Youtube'a eklediği bu ses kaydının tıklanmasından da para kazanıyordur.
Tamam dolandırdım ama hele bir sorun neden dolandırdım. Banker Memo
YENİ ÇİFTLİK URUGUAY'DA
Çiftlik Bank adı altındaki saadet zinciri oluşumuyla 100 bine yakın kişiyi, 500 milyon lira dolandırdığı iddia edilen Mehmet Aydın'a ait yeni bilgiler gün yüzüne çıkmaya devam etti. Mehmet Aydın'ın Uruguay'da lüks bir evde yaşamına devam ettiği görüldü. Başkent Montevideo'da zenginlerinin yaşadığı bir bölgede yer alan evin iki katlı ve 600 metrekare bahçeye sahip olduğu öğrenildi.
ÇILGIN TAVUKLAR
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Çiftlik Bank benzeri 11 kurum olduğunu duyurdu. O yapıların isimleri belli oldu: Birlik Beraberlik Tarım Hayvancılık, Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Otomotiv, Ukash İnternet Hizmetleri Limited Şirketi, Skp Teknoloji Sanal Market Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Cashçiftlik, Maden.İm, Elit Çiftlik, Çiftlikshop, Çiftlikmania, Bizim Tavuklar, Çılgın Tavuklar."
MEHMET AYDIN AVI
Çiftlik Bank üyeleri Mehmet Aydın'ın ses kaydının ardından farklı teoriler ortaya attı. Bir üye ise ses kaydını içleyerek şunları yazdı: "Sürekli kuru kuru öksürüyor. Uruguay'da hava 21 derece. Belli ki soğuk bir yerde bu adam. Ses kaydında öten kuş Karadeniz'de yaygın olan çalı horozunun sesi. Bu adam da aslen Giresunlu. Arkadan ise yoğun şekilde bitcoin makinası sesi geliyor. Bence Karadeniz Bölgesi'nde en çok elektrik harcayan yerler başta olarak araştırılmalı."
Mehmet Aydın, yayınladığı ses kaydından eşi Sıla Soysal'ın babasını da suçladı.
Etiketler: Mehmet Aydın , Çiftlik Bank , Türkiye
- 18 Mart 2018, Pazar
- Gazete
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