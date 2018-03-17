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Vatan bir'ligi'

Törer gazisi olan futbolcular ile , ’deki silah arkadaşlarına destek gönderdi: "İhtiyaç olduğu zaman gözümümüzü kırpmadan Afrin'e gideriz. Gabar'da, Cudi'de, Besta'da nasıl mücadele ettiysek, bugün de Afrin'de kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz..."

Vatan birligi
, askerliğini yapmak için Şırnak'a gitti. Kanlı terör örgütünün döşediği mayına basınca bir ayağını kaybetti. Tedavi gördüğü sırada ampute futbolla tanıştı. Rehabilite amaçlı başladığı ampute futbolda 12 yıl milli sporcu olarak oynadı. Şimdi de Gaziantep Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nın oyuncularından olan Budak, 'deki kahraman Türk askerine mesaj yolladı.

BAŞIMA ŞEREFLİ BİR OLAY GELDİ
Budak, "İhtiyaç olduğu zaman gözümü kırpmadan Afrin'e giderim. Terörle mücadele gerçekten zor. Şartlar ne olursa olsun zamanında Gabar'da, Cudi'de, Besta'da nasıl mücadele ettiysek, bugün de Afrin'de kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Türk askeri gittiği yere her zaman dostluk, barış ve sevgi götürmüştür" dedi. Şırnak Besta bölgesinde 2002'de mayına basarak sol bacağını kaybeden diğer terör gazisi , Afrin'deki askere görevlerinde başarı diledi. Balkaya, "Allah askerlerimize zeval vermesin. Başıma 2002'de şerefli bir olay geldi. Şehitlik ve gazilik benim için bir onurdur. Afrin'de görev yapan askerleri iliklerimize kadar hissediyoruz" dedi.
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