Vatan bir'ligi'

Törer gazisi olan futbolcular Ali Budak ile Nurettin Balkaya, Afrin’deki silah arkadaşlarına destek gönderdi: "İhtiyaç olduğu zaman gözümümüzü kırpmadan Afrin'e gideriz. Gabar'da, Cudi'de, Besta'da nasıl mücadele ettiysek, bugün de Afrin'de kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz..."
Ali Budak, askerliğini yapmakiçin Şırnak'a gitti. Kanlı terörörgütünün döşediği mayına basıncabir ayağını kaybetti. Tedavi gördüğüsırada ampute futbolla tanıştı. Rehabiliteamaçlı başladığı ampute futbolda 12 yıl millisporcu olarak oynadı. Şimdi de GaziantepŞahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nınoyuncularından olan Budak, Afrin'dekikahraman Türk askerine mesaj yolladı.
BAŞIMA ŞEREFLİ BİR OLAY GELDİ Budak, "İhtiyaç olduğu zaman gözümü kırpmadan Afrin'e giderim. Terörle mücadele gerçekten zor. Şartlar ne olursa olsun zamanında Gabar'da, Cudi'de, Besta'da nasıl mücadele ettiysek, bugün de Afrin'de kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Türk askeri gittiği yere her zaman dostluk, barış ve sevgi götürmüştür" dedi. Şırnak Besta bölgesinde 2002'de mayına basarak sol bacağını kaybeden diğer terör gazisi Nurettin Balkaya, Afrin'deki askere görevlerinde başarı diledi. Balkaya, "Allah askerlerimize zeval vermesin. Başıma 2002'de şerefli bir olay geldi. Şehitlik ve gazilik benim için bir onurdur. Afrin'de görev yapan askerleri iliklerimize kadar hissediyoruz" dedi.
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