Taksicilerin UBER kini

İstanbul’da yine taks ici - Uber kavgası yaşandı. Esenyurt’ta taksiciler bir Uber aracının yolunu kesti. Sürücüsünü “Uber’lerin vurulduğunu biliyor musunuz? Şimdi ben seni vursam haksız mıyım” diyerek ölümle tehdit etti
Araçları pis olan, sigara içen, müşterilere hakaret eden, mesafe beğenmeyen taksi şoförlerin hedefinde yine Uber vardıÖ Esenyurt'ta önceki akşam içindeki yolcularla birlikte ticari taksi sürücüleri tarafından lüks site içerisinde tehdit edilen Uber araç sürücüsü Bekir Çetinkaya yaşanan anları anlattı. Çetinkaya, "Sitenin kapalı otoparkına girdik. Lokasyona ulaştığımız için hanımlar indiler. Ön kapıyı açarak bana ücret ödemek için fiyat sordular. Tam o esnada arkada erkek belirdi. Ben ne olduğunu anlamadan bir anda ön kapıdan gelerek aracın içerisine yanıma oturdu. Ben hanımlarla ilgili olası bir sorun olabileceğini düşündüm, Uber olayı olabileceği aklıma gelmedi. Bu arada hanımlar o adama 'Ne yapıyorsun' falan dediler. Ben de yanıma oturan o kişiye İngilizce olarak yardımcı olabilir miyim problem ne dedim. Sonra döndü bana yanımda otururken, ' Sen Uber değil misin? Yasak olduğunu bilmiyor musun? Hadi sür buradan beraber çıkacağız' diyerek tehdit etmeye başladı. Ben araçtan indim Allah'tan o hanımlar bağırmaya falan başladılar kişi de tedirgin olup araçtan indi ve kapının önünde beni beklediğini dışarıda hesap soracağını söyledi. Ben de 155'i arayıp durumu bildirdim" dedi. Esenyurt'taki olay, 10 gün içinde 11. saldırı olarak kayıtlara geçti.
Mağdur Uber şoförü Bekir Çetinkaya, yetkililerden yardım talebinde bulundu.
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