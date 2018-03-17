KIŞ mevsimi bahar tadında geçti. Hava değişimi hayvanları bile şaşkına çevirdi. Tatil cenneti Muğla'nın Marmaris İlçesi'nden gelen fotoğraflar, dikkat çekti. Yaban domuzları, dün sabah Beldibi Mahallesi'nde bulunan Trafik Parkı'na indi. Gündüz vakti ormanlık alana çok uzak olan parkta dolaşan domuzlar, bir süre sonra şehir merkezine doğru ilerledi. Araçların arasından geçen 6 domuz, trafiği alt üst etti.





Gözlerine inanamayan sürücüler, bu anları cep telefonuyla kaydetti. Domuzların acıktıklarından dolayı şehre inmiş olabilecekleri bildirildi. Marmaris'te daha önce de birçok kez domuzlar kente inmişti.