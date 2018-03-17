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Son dua ten

’de sokak ortasında yaşlı adamın cesedi bulundu. memurunun, cenazenin başında dua etmesi dikkat çekti

Son dua polisten
Polis memuru, sokak ortasında cesedin başında dua etti. Olay dün 'de meydana geldi. Vatandaşlar, sokak ortasında hareketsiz şekilde yatan adamı görünce ve sağlık ekiplerine verdi. Olay yerine giden ekipler, başında darbe izleri olduğu iddia edilen yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli ölüm nedeni ile Cumhuriyet Savcısı olayla ilgili soruşturma başlattı. 57 yaşındaki Erdinç Yörenç'e ait olan ceset, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, bir polis memurunun cesedin başında dua etmesi dikkat çekti. Yoldan geçen bir kişi ise "Allah rahmet eylesin" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlattı.
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