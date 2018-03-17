Son dua polisten

Polis memuru, sokak ortasında cesedin başında dua etti. Olay dün İzmir'de meydana geldi. Vatandaşlar, sokak ortasında hareketsiz şekilde yatan adamı görünce polis ve sağlık ekiplerine verdi. Olay yerine giden ekipler, başında darbe izleri olduğuiddia edilen yaşlı adamınhayatını kaybettiğinibelirledi. Şüpheli ölüm nedeni ile Cumhuriyet Savcısı olayla ilgili soruşturma başlattı. 57yaşındaki Erdinç Yörenç'e ait olan ceset, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, bir polis memurunun cesedin başında dua etmesi dikkat çekti. Yoldan geçen bir kişi ise "Allahrahmet eylesin" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlattı.
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