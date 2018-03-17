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Siyah beyaz mutluluk

Çocukken giyemedikleri siyah önlükle okuma-yazma kursuna katılan nineler, herkesi kendilerine hayran bıraktı...

Siyah beyaz mutluluk
Cumhurbaşkanı ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı 'Okuma Yazma Seferberliği' meyvelerini vermeye başladı. Samsun'un 19 Mayıs İlçesi'nde de okuma yazma kursu açıldı. Kursa katılan yaşları 60 ile 84 arasında değişen 8 kadın, unutulmazlar arasında yer aldı. Çünkü yaşlı teyzeler, çocukken giymeyi çok istedikleri siyah önlük ve beyaz yakayla kursa katıldı. Öğrenci nineler, özel olarak diktirdikleri siyah önlükleri ve beyaz yakalarıyla çocukken yaşayamadıkları öğrenciliğin tadını çıkardı.
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