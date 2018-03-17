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Harika dava

Harika dava
Oyuncu ve şarkıcı , hayvan hastanesi Evrensel'de köpeğini tedavi ettirdi. Ancak köpeğinin 5 bin 739 TL tutan tedavi ve mama masrafını ödemedi. İcra takibini durduran Avcı'ya dava açan Evrensel, "Fatura gönderildi ancak alacak tahsil edilmedi" dedi.


Ali OKTAY
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