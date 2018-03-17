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Eve dönüş

Eve dönüş
Mehmetçik, Zeytin Dalı Harekatı ile ve çevresini terör örgütünden arındırdı. Bölge halkı ise yaşadıkları acı dolu günlerin ardından evlerine dönmenin heyecanını yaşadı. Terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen yerlerden biri olan Şeran beldesinde de insanlar yavaş yavaş evlerine dönmeye başladı. Hayvanlarıyla evine dönen köylüler, çok mutlu olduklarını açıkladı.

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