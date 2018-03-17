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Bora 2 ’de

Bora 2 Afrin’de
'de bordo bereli askerlerimiz, zafer pozlarını sosyal medyada paylaşırken yeni bir bilgi daha ortaya çıktı. Daha önce Sur, Cizre, Silopi gibi PKK'nın yakıp yıktığı kentlerde görev alan bordo bereli bir keskin nişancının yerli üretim Bora 2 isimli tüfeğiyle Afrin'de görev aldığı öğrenildi.
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