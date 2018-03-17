Beyin takımı vuruldu

Afrin’de ÖSO kontrolünde 48 bin sivil kenti terk etti. Kalanların terör hedeflerinden uzak durması için şehre bildiriler atıldı. Örgütün Afrin’deki en önemli ismi Abdurrahim İbrahim ve yardımcıları ise hava harekatıyla etkisiz hale getirildi...
Zeytin Dalı Harekâtı'nın elli altıncı gününde Afrin'de birçok noktada operasyonlar devam etti. Sabah saatlerinde Afrin'e su sağlayan Meydanlı Barajı'nın etrafındaki tüm köyler YPG'lilerden alındı, böylece baraj teröristlerden temizlenmiş oldu. İlerleyen saatlerde ise 8 köy ve 4 stratejik tepe daha teröristlerden temizlendi. Öğlen saatlerinde ise Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, dost ve kardeş Afrin halkına yönelik aşağıdaki bildiri Arapça ve Kürtçe olarak havadan atıldı. Bildirilerde sivil halka terör hedeflerinden uzak durmaları, teröristlere ise silah bırakmaları söylendi.
TAM İSABET... Bu arada Afrin'de kalan teröristleri örgütleyen YPG'nin kentteki en önemli ismi de Afrinmerkez harekatıbaşlamadan öldürüldü.F-16'lar dün sabah Afrinmerkezinde toplantı yapanYPG karargahını vurdu. Havaharekâtında üst düzey terörkomutanlarından Abdurrahim İbrahimve yardımcıları öldürüldü. Zeytin Dalı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 530 oldu.
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