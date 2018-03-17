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Beyin takımı vuruldu

Afrin’de kontrolünde 48 bin sivil kenti terk etti. Kalanların terör hedeflerinden uzak durması için şehre bildiriler atıldı. Örgütün Afrin’deki en önemli ismi Abdurrahim İbrahim ve yardımcıları ise hava harekatıyla etkisiz hale getirildi...

Beyin takımı vuruldu
Zeytin Dalı Harekâtı'nın elli altıncı gününde Afrin'de birçok noktada operasyonlar devam etti. Sabah saatlerinde Afrin'e su sağlayan Meydanlı Barajı'nın etrafındaki tüm köyler YPG'lilerden alındı, böylece baraj teröristlerden temizlenmiş oldu. İlerleyen saatlerde ise 8 köy ve 4 stratejik tepe daha teröristlerden temizlendi. Öğlen saatlerinde ise Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, dost ve kardeş Afrin halkına yönelik aşağıdaki bildiri Arapça ve Kürtçe olarak havadan atıldı. Bildirilerde sivil halka terör hedeflerinden uzak durmaları, teröristlere ise silah bırakmaları söylendi.

TAM İSABET...
Bu arada Afrin'de kalan teröristleri örgütleyen YPG'nin kentteki en önemli ismi de Afrin merkez harekatı başlamadan öldürüldü. F-16'lar dün sabah Afrin merkezinde toplantı yapan YPG karargahını vurdu. Hava harekâtında üst düzey terör komutanlarından Abdurrahim İbrahim ve yardımcıları öldürüldü. Zeytin Dalı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 530 oldu.
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