Üst düzey saldırı!

GSM şirketinin üst düzey yöneticisi uğradığı silahlı saldırıda ölümden döndü. Olay önceki gün İstanbul'da meydana geldi. Kemerburgaz'daki evinden Maslak'taki işyerine gitmek için çıkan Vodafone Genel Müdür Yardımcısı Mallik Rao, Atatürk Sanayi Sitesi Kavşağı'na geldiği esnada yeşillik bir alanda pusukuran beyaz şapkalı bir kişiaraca doğru beş el ateş etti. Rao'nun da içerisinde bulunduğu arabaya üç kurşun isabet etti. Müdür yardımcısı saldırıyı yara almadan atlattı. Emniyet güçleri, saldırganın peşine düştü. Mallik Rao, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinde iki buçuk yıldır Türkiye'de yaşadığını ve tehdit almadığını fakat son dönemlerde sözleşmelerini iptal ettikleri bazı taşeron firmaların bulunduğunu ifade etti.
ÜÇ KİŞİ GÖZALTINDA Ekipler, olay yeri ve çevresindeki kameraların kayıtlarını inceledi. Silahlı saldırıyısözleşmesi iptal edilen taşeronfirması yöneticisi Ş.S.'ningerçekleştirdiği belirlendi.Polis, üç farklı adrese eşzamanlı operasyon yaptı. Operasyonda Ş.S. ve olayda birlikte hareket ettikleri Y.Ç. ile Y.A. gözaltına alındı.
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