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Üst düzey saldırı!

’da Genel Müdür Yardımcısı , silahlı saldırıya uğradı. Olayın, sözleşme iptali yapılan bir taşeron firmasının yöneticisi tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıktı

Üst düzey saldırı!
GSM şirketinin üst düzey yöneticisi uğradığı silahlı saldırıda ölümden döndü. Olay önceki gün 'da meydana geldi. Kemerburgaz'daki evinden Maslak'taki işyerine gitmek için çıkan Genel Müdür Yardımcısı Mallik Rao, Atatürk Sanayi Sitesi Kavşağı'na geldiği esnada yeşillik bir alanda pusu kuran beyaz şapkalı bir kişi araca doğru beş el ateş etti. Rao'nun da içerisinde bulunduğu arabaya üç kurşun isabet etti. Müdür yardımcısı saldırıyı yara almadan atlattı. Emniyet güçleri, saldırganın peşine düştü. Mallik Rao, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinde iki buçuk yıldır 'de yaşadığını ve tehdit almadığını fakat son dönemlerde sözleşmelerini iptal ettikleri bazı taşeron firmaların bulunduğunu ifade etti.

ÜÇ KİŞİ GÖZALTINDA
Ekipler, olay yeri ve çevresindeki kameraların kayıtlarını inceledi. Silahlı saldırıyı sözleşmesi iptal edilen taşeron firması yöneticisi Ş.S.'nin gerçekleştirdiği belirlendi. Polis, üç farklı adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda Ş.S. ve olayda birlikte hareket ettikleri Y.Ç. ile Y.A. gözaltına alındı.


Emir SOMER
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