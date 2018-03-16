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Tüm yurtta seferberlik

Tüm yurtta seferberlik
çapında devlet yurtlarında kalan öğrenciler önceki gece koreografisi yaptı. Yurt binalarında oda ışıklarıyla 'Afrin' yazan gençler yurt önlerinde de dev Türk bayrağı açtı.
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