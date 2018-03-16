Topukladılar

Afrin'e Zeytin Dalı Harekâtı'nın elli beşinci gününde kent merkezindeki terör mevzilerine top atışları yapıldı. Atışların videosu sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Türk savaş uçakları da yine kent merkezindeki birçok YPG hedefini vurdu. Bombardıman sonrası gökyüzüne siyah dumanlar yükseldi. Afrin'iterk etmek isteyen sivillerinYPG'li teröristler tarafındandurdurulduğu görüldü. Yakalanan bir YPG'li ise bir grup sivilin Cinderes'tenkaçmaya çalışırken yoldaçarptığı bombayı kendilerininyerleştirdiğini itiraf etti. Birçok teröristin ise halkınarasına karışarak bölgedenkaçtığı öğrenildi.
TEL RIFAT VURULDU Öte yandan Afrin'in doğusunda yer alan Tel Rıfat'taki terör mevzileri de Türk jetleri tarafından hedef alındı. Bombardıman sonrası Tel Rıfat'ta elektrikler kesildi. Rejimbölgesinden Afrin'e gelmeyeçalışan milisler de havadanvurularak imha edildi. Şehir merkezinin kuşatıldığı Afrin'de asıl çarpıcı görüntü, harita üzerinde ortaya çıktı. Dün 15 köyün daha alınması ve Afrin'in kuzeyinin kısa sürede tamamen çevrilmesiyle, batı ve kuzeydeki köylerde kalan teröristlerin çıkış yolu tamamen kapanacağı görüldü. Bu aradaYPG saflarına katılan ABD'literörist Jake Klipsch'inöldürüldüğü ortaya çıktı.
Afrin'de toplam 1525 terörist öldürüldü. Dün bunların arasına ABD'li keskin nişancı Jake Klipsch de eklendi.
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