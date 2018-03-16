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Topukladılar

’nda 15 köy daha terörden arındırıldı. Teröristlerin ise ’de sivillerin arasına dalarak arkalarına bile bakmadan kaçtığı öğrenildi...

Topukladılar
Afrin'e Zeytin Dalı Harekâtı'nın elli beşinci gününde kent merkezindeki terör mevzilerine top atışları yapıldı. Atışların videosu sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Türk savaş uçakları da yine kent merkezindeki birçok YPG hedefini vurdu. Bombardıman sonrası gökyüzüne siyah dumanlar yükseldi. Afrin'i terk etmek isteyen sivillerin YPG'li teröristler tarafından durdurulduğu görüldü. Yakalanan bir YPG'li ise bir grup sivilin Cinderes'ten kaçmaya çalışırken yolda çarptığı bombayı kendilerinin yerleştirdiğini itiraf etti. Birçok teröristin ise halkın arasına karışarak bölgeden kaçtığı öğrenildi.

TEL RIFAT VURULDU
Öte yandan 'in doğusunda yer alan Tel Rıfat'taki terör mevzileri de Türk jetleri tarafından hedef alındı. Bombardıman sonrası Tel Rıfat'ta elektrikler kesildi. Rejim bölgesinden Afrin'e gelmeye çalışan milisler de havadan vurularak imha edildi. Şehir merkezinin kuşatıldığı Afrin'de asıl çarpıcı görüntü, harita üzerinde ortaya çıktı. Dün 15 köyün daha alınması ve Afrin'in kuzeyinin kısa sürede tamamen çevrilmesiyle, batı ve kuzeydeki köylerde kalan teröristlerin çıkış yolu tamamen kapanacağı görüldü. Bu arada YPG saflarına katılan ABD'li terörist Jake Klipsch'in öldürüldüğü ortaya çıktı.


Afrin'de toplam 1525 terörist öldürüldü. Dün bunların arasına 'li keskin nişancı Jake Klipsch de eklendi.
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