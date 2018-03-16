Neşter yarası!

İstanbul Özel Taksim Acıbadem Hastanesi'nde görev yapan ünlü estetik ve plastik cerrahı Ferit Demirkan, mesai arkadaşını yumrukladığı iddiasıyla savcılığa şikayet edildi. Demirkan, iddiaya göre bir hastaya liposuction ameliyatına girecekti. Fakat saati gelmesine rağmen hasta hazır değildi. Hasta yöneticisi Serap D.'ye hastanın akıbetini sordu. Genç kadın ise ameliyathanede bir malzemenin eksik olduğunu bu sebeple hastanın hazır edilemediğini bildirdi. Buna sinirlenen cerrah, Serap D.'ye önce hakaret etti. Ardından suratına birkaç yumruk indirdi. Kadını doktorun elinden temizlik görevlileri kurtardı. Olay sonrası hastaneden aldığı iş göremezlik raporuyla savcılığa giden Serap D., Demirkan'dan şikayetçi oldu. Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Demirkan, yaşanan tartışma olayını doğruladı. Ancak kesinlikle Serap D.'yi darp etmediğini beyan etti. Soruşturma devam ediyor.
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