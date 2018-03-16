Gitme meleğim

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Baba Hüseyin Başaran, güçlükle ayakta durmaya çalıştı. Dişini sıktı. Yüzünü kapadı! Ama dayanamadı. "Meleğim, prensesim, canım evladım, gitme" diye ağladı.
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