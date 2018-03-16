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Yol Durumu
  1. 60 yıl önce
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Gitme meleğim

Kız arkadaşlarıyla Dubai’den dönerken uçak kazasında ölen ’ın cenazesinde gözyaşı sel olup aktı

Gitme meleğim
'daki jet faciasında can verenler, dün son yolculuğuna uğurlandı. Mina Başaran'ın Ataköy'deki cenazesinde feryatlar yürekleri dağladı.

Baba Hüseyin Başaran, güçlükle ayakta durmaya çalıştı. Dişini sıktı. Yüzünü kapadı! Ama dayanamadı. "Meleğim, prensesim, canım evladım, gitme" diye ağladı.
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