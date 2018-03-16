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’cü 71 isme

FETÖ’cü 71 isme kırmızı bülten
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yurda "dön emrine" uymayan 'cü 71 'cu subay ve Ataşe hakkında "" ve "İade" dosyası hazırlandı. Firariler arasında 18'i Ataşe, 53'ü NATO'cu subay olmak üzere toplam 71 kişi bulund

Yüksel TEMEL
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