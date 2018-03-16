Fedak'ER'
Uzman Doktor Eren Usul, Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’nda gönüllü olarak görev yaptı. Mehmetçik’in fedakarlığını anlattı: Bir askerimiz görev yerinden ayrılmamak için top mermisinin ayağına düştüğünü 3 gün gizlemiş. Tedaviye aldığımız bir askerimiz de önce arkadaşına müdahale edilmesini istedi...
KAHRAMANLAR...
"Top mermisi düşmesi sonucunda yaralanan bir askerin çekilen filminde ayağının iki parmağında kırık tespit edildi. Ayağındaki şişlik fazlaydı. Ne zaman olduğunu sorduğumda kahraman askerimiz bana doğru eğildi ve sesini kısarak 'Hocam aslında top mermisi üç gün önce düştü. Operasyon bölgesinden ve görev yerimden ayrılmamak için komutanlarıma söyleyemedim. Ağrı ve sızısını üç gün çektim ancak gelebildim. Bunu siz de söylemezseniz sevinirim' demişti. Ben de ona bir şey söyleyemedim, sadece elini sıkabildim."
Doktor Eren Usul, Afrin'de teröristlerin kökünü kazıyan kahramanların hikayelerini şöyle anlattı: "Vücutlarına şarapnel isabet etmiş beş tane askerimiz vardı. Hangi askerimizin yanına gidip sorsam, 'Hocam ben iyiyim, arkadaşım nasıl, önce ona müdahale edin' cevabını aldım.
Etiketler: Suriye , Uzman Doktor Eren Usul , Zeytin Dalı Harekatı
- 16 Mart 2018, Cuma
- Gazete
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