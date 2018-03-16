Cinayetin sinyalini facebook’tan vermiş

İzmir Tire'de önceki gün kendisinden 11 yaş büyük sevgilisi, Müzeyyen Laçin'i (28) öldüren Mehmet B.'nin (17) Facebook'tan yaptığı paylaşımları dikkat çekti. İsminin yanına parantez içinde "Korkunç" yazdığı dikkat çeken Mehmet B.'nin cinayetten 3 gün önce, "İnsanlara saygım sonsuz ama sabrım sınırlı" şeklinde paylaşımda bulunduğu görüldü. 11 Mart'ta ise "Aslında herkese hak ettiği gibi davranacaksın da olmuyor işte usta, Allah korkusu var" şeklinde bir paylaşım yaptı.
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