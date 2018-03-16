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Can deresi

Can deresi
PKK ve YPG'den arındırılan Afrin'e bağlı Cinderes beldesinde terörün izleri siliniyor. Özgür Suriye Ordusu () mensupları, duvarlarda asılı olan teröristlerin fotoğrafları, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posteri ile YPG/PKK 'yı simgeleyen yazıları temizlerken okul, hastane gibi binalara da dev Türk bayrakları asıldı.
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