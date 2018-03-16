Boşuna heveslenmeyin
Avrupa Parlamentosu’nda Afrin ile alakalı olarak bizim oradaki harekatı durdurmamız istenecekmiş, isteniyormuş vesaire. Boşuna heveslenmeyin, işimiz bitmedikçe oradan çıkmayacağız
DİL UYARISI...
Türkçe dışı tabelalar gördüğüm mekanların sorumlularına bu isimlerin değiştirilmesini, bugün sesleniyor ve tavsiye ediyorum. Bu konuda arzu ettiğim hassasiyeti henüz göremediğimi de ifade etmeliyim. Bu işin de üstesinden el birliği ile geleceğiz, bunu başaracağız.
Afrin'de şimdiye kadar 3 bin 525 terörist öldürüldü. Artık her şey an meselesi, bu iş bitiyor, bitecek, az kaldı. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları'na verilen destek, milletimizin gerektiğinde yedi düvele meydan okumaktan asla geri durmayacağının da işaretidir.
Avrupa Parlamentosu, Afrin ile alakalı olarak oradaki harekatı durdurmamızı isteyecekmiş... Genişlemeden sorumlu bayan var bir tane, o da böyle arzuda bulunmuş. Boşuna heveslenmeyin, işimiz bitmedikçe oradan çıkmayacağız. Türkiye şamar oğlanı değildir. Ey Avrupa Parlamentosu, sen benden hangi yükü aldın ki bu sözü söylüyorsun? Türkiye'ye Avrupa Parlamentosu'nun söyleyebileceği hiçbir söz yoktur ve bu sözlerin hepsi de bizim bir kulağımızdan girer, öbüründen çıkar.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Avrupa Parlamentosu , Türkiye , Cumhurbaşkanı
- 16 Mart 2018, Cuma
- Gazete
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