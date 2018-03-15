Tepelerindeyiz

Zeytin Dalı Harekatı, hız kesmedi. Afrin Operasyonu 55. gününe girdi. Afrin kent merkezinin kuşatılmasıyla birlikte operasyonda 3'üncü aşamaya geçildi. Teröristlerin Afrin'in dört bir tarafında kazdığı hendek ve siperler yüzünden bölgeye zırhlı araçların dışında çok sayıda iş makinesi de gönderildi. Bölgede yaşayan halkın güvenli bir şekilde tahliye edilmesi için güvenlik koridoru da açan TSK, Afrin şehir merkezinde terör örgütüne öldürücü darbeyi vurmak için hazırola geçti. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında meskun mahal operasyonları için bölgeye sevk edilen PÖH ve JÖH timlerine hazır olun talimatı verildi. Mehmetçiğin Afrin yürüyüşü devam ederken şehir merkezinde ve çevresindeki köylerde bulunan siviller de konvoylar şeklinde güvenli bölgelere geçti.
SİVİLLERİ TEHDİT EDİYORLAR Türk askeri sayesinde teröristlerin zulmünden kurtarıldıklarını söyleyen Ömer Hemo, "Azez'e gelmedenönce 3 köy değiştirdik. Harekatbaşlayınca teröristler evimizegeldi. Biz direndik. Bizi Afrin'dekigirenin bir daha çıkmadığı 'KaraHapishane'ye (Hapse Reş)atmakla tehdit ettiler" dedi.
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