Kurtar beni kardeşim

Mersin'de yaşayan Ezgi-Can Koçak çiftinin kızları Nazlı, geçtiğimiz yıl dünyaya geldi. Bir süre önce rahatsızlanan Nazlı'nın ilik kanseri olduğu belirlendi. 3 aydır kemoterapi gören Nazlı için doktorlar, "Uygun bir donörden ilik nakli olması gerekiyor" dedi. Herkes, Nazlı bebek için film gibi bir kurtuluş mücadelesine girişti. En uygun donörün, tüp bebek yöntemi ile dünyaya gelecek bir kardeş olacağı belirtildi. Ancak ailenin maddi durumu, tüp bebek tedavisine el vermedi. Bunun üzerine yardımseverler harekete geçti. Toplanan 20 bin liralık yardım, aileye teslim edildi. Koçak ailesinin, hemen tüp bebek tedavisine başlayacağı belirtildi.
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