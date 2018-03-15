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  1. İsyanın babası!

Kurtar beni kardeşim

1 yaşındaki Nazlı, kısa süre önce ilik ine yakalandı. Doktorlar, dünyaya gelecek kardeşin küçük kızı kurtaracağını açıkladı. Aile, tedavisi için kolları sıvadı...

Kurtar beni kardeşim
Mersin'de yaşayan Ezgi-Can Koçak çiftinin kızları Nazlı, geçtiğimiz yıl dünyaya geldi. Bir süre önce rahatsızlanan Nazlı'nın ilik i olduğu belirlendi. 3 aydır kemoterapi gören Nazlı için doktorlar, "Uygun bir donörden ilik nakli olması gerekiyor" dedi. Herkes, Nazlı bebek için film gibi bir kurtuluş mücadelesine girişti. En uygun donörün, yöntemi ile dünyaya gelecek bir kardeş olacağı belirtildi. Ancak ailenin maddi durumu, tüp bebek tedavisine el vermedi. Bunun üzerine yardımseverler harekete geçti. Toplanan 20 bin liralık yardım, aileye teslim edildi. Koçak ailesinin, hemen tüp bebek tedavisine başlayacağı belirtildi.


ZAFER ŞAHİN
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