Kreşte dayak

Kreştekidayak iddiası ortalığıkarıştırdı. OlayTekirdağ'da yaşandı.Gül Ş. ile SevnurŞ., özel birkreşe gönderdiklerikızları E.Ş.'nindövüldüğünü iddiaederek, kreş yönetimihakkında polise şikayette bulundu.Kızını dün sabah servisle kreşe gönderenkadın, öğretmenleri aradı. Çocuğunundurumunu öğrenmek istedi.Görevliler, uyuduğunu ve ateşinin çıktığınısöyledi. Baba, şurup götürdü. Kızınıgörmeden ayrıldı. Akşam saatlerinde yetkililer,Gül Ş.'ye kızının yüzünün başkabir çocuk tarafından ısırıldığını söyledi.Anne polise giderek şikayetçi oldu.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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