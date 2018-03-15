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Kreşte dayak

Kreşte dayak
Kreşteki dayak iddiası ortalığı karıştırdı. Olay 'da yaşandı. Gül Ş. ile Sevnur Ş., özel bir kreşe gönderdikleri kızları E.Ş.'nin dövüldüğünü iddia ederek, kreş yönetimi hakkında polise şikayette bulundu. Kızını dün sabah servisle kreşe gönderen kadın, öğretmenleri aradı. Çocuğunun durumunu öğrenmek istedi. Görevliler, uyuduğunu ve ateşinin çıktığını söyledi. Baba, şurup götürdü. Kızını görmeden ayrıldı. Akşam saatlerinde yetkililer, Gül Ş.'ye kızının yüzünün başka bir çocuk tarafından ısırıldığını söyledi. Anne polise giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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