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  1. İsyanın babası!
  2. Akrep sokar!

Kabayiğit!

, eski eşi ’ten boşanma sürecinde şiddet gördüğünü söyledi. Bu nedenle de bebeğini düşürdüğünü iddia etti

Kabayiğit!
Oyuncu Zeynep Elçin (28) iki yıl önce boşanma davası sürerken eşi Hüseyin Yiğit'i (38) şikayet ettti. Yiğit hakkında (38) tehdit, şantaj ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 7 yıldan 21 yıla kadar hapis istendi. Dünkü duruşmada konuşan Elçin, "Hamileyken evime kapatıldım. Sanıktan şikayetçiyim" dedi. Duruşma ertelendi.


Ali Oktay
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