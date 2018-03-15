İsyanın babası!
Muhammed Reşit Yıldırım, tecavüz edip hamile bıraktığı iddiasıyla F.B.’nin babası tarafından katledildi. Ancak bebeğin, ondan olmadığı belirlendi. Gencin acılı babası Ali Yıldırım, yaşananlara isyan etti: “Çocuğumu beddualarla gömdüm. Bu kara lekenin kaldırılmasını istiyorum...”
EMRAH B.
'TELAFİSİ MÜMKÜN DEĞİL'
Tecavüze uğrayan ve hamile kalan 13 yaşındaki F.B. ise "Muhammed ile sosyal medya üzerinden tanıştık. Teyzesiyle tanıştırmak için beni bir eve götürdü. Tecavüz etti. Hamile kaldığımı annem anladı. Sonrasında kürtaj oldum" dedi. Mahkeme, bebek ile Muhammed'in DNA örneklerinin karşılaştırılmasını istedi. Çıkan sonuç ise herkesi şaşkına çevirdi. Çünkü bebek, Muhammed'ten değildi. Raporları gören baba Ali Yıldırım, genç yaşında solup giden oğlunun yok yere öldürüldüğünü söyledi. Duruma adeta isyan etti. Oğlunun mezarının başında gözyaşı döken Yıldırım, "Çocuğumun cenazesini, beddualar içinde defnettim. Bahsedilen kız, defalarca oğluma mesaj atmış, tanışmak istemiş. Benim oğlum böyle bir insan değil. Yok yere öldürüldü, üzerindeki kara lekenin kaldırılmasını istiyorum. Telafisi mümkün değil. Suç duyurusunda bulunacağım" dedi.
Emrah B. tarafından öldürülen 17 yaşındaki Muhammed'in, bebeğin babası olmadığı ortaya çıktı. Yaşanan bu dram, yürekleri sızlattı.
- 15 Mart 2018, Perşembe
- Gazete
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