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Bayraklı mesaj

Bayraklı mesaj
Atatürk'ün Savaşları sırasında karargâh olarak kullandığı Çanakkale'nin Bigalı Köyü tarihi bir öneme sahipti. Sokaklarında ve evlerinde Ay- Yıldızlı bayrağımızın dalgalandığı 150 nüfuslu köy, "Bayraklı köy" olarak hafızalara yerleşti. Bayrağımız, köyün sokaklarından inmedi. Köylüler, Ay- Yıldız'ın gölgesi altında Afrin'deki askerlerimize selam gönderdi.
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