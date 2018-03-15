Bayraklı mesaj

Atatürk'ün Çanakkale Savaşları sırasında karargâh olarak kullandığı Çanakkale'nin Bigalı Köyü tarihi bir öneme sahipti. Sokaklarında ve evlerinde Ay- Yıldızlı bayrağımızın dalgalandığı 150 nüfuslu köy, "Bayraklı köy" olarak hafızalara yerleşti. Bayrağımız, köyün sokaklarından inmedi. Köylüler, Ay- Yıldız'ın gölgesi altında Afrin'deki askerlerimize selam gönderdi.
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