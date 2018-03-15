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'Baş'ı belada

’da öğretmen İbrahim Baş, yaramazlık yapan öğrenciyi uyardı. Velisinin saldırısına uğradı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Başı belada
Öfkeli veli, öğretmene tekme tokat saldırdı. Olay Sultangazi'de geçen hafta yaşandı. Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu'nda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni ve Müdür Yardımcısı olarak görev yapan İbrahim Baş (58), yaramazlık yapan bir öğrenciyi ikaz etti. Öğrencinin babası Fatih Er, Baş'a tepki gösterdi. Ortalık karıştı. Öfkeli veli, Baş'a tekme tokatla saldırdı. Aldığı darbelerle yere düşen öğretmen ve Er'in kavgası bir süre devam etti. Araya giren diğer vatandaşların yardımıyla kavga sonlanırken, o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


İbrahim Baş

'SÜREKLİ KAVGA EDİYOR'
Öğretmen Baş, "Darp raporu aldım. Polise giderek şikayetçi oldum. Bizleri tehdit ederek bütün öğretmenleri öldüreceklerini söylediler. Ben 35 yıllık öğretmenim. Şimdiye kadar hiçbir insan bana saldırmadı. Muhtemelen oğlunun sınıf değişikliğinden dolayı böyle yaptı. Çünkü öğrenci sürekli olarak diğer öğrencilerle kavga ediyordu. Biz de başka bir sınıfa vererek sorunu çözebileceğimizi düşündük. Bundan ötürü bize saldırdı" dedi.
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