'Baş'ı belada

Öfkeli veli, öğretmene tekme tokat saldırdı. Olay İstanbul Sultangazi'de geçen hafta yaşandı. Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu'nda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni ve Müdür Yardımcısı olarak görev yapan İbrahim Baş (58), yaramazlık yapan bir öğrenciyi ikaz etti. Öğrencinin babası Fatih Er, Baş'a tepki gösterdi. Ortalık karıştı. Öfkeli veli, Baş'a tekme tokatla saldırdı. Aldığı darbelerle yere düşen öğretmen ve Er'in kavgası bir süre devam etti.Araya giren diğer vatandaşların yardımıylakavga sonlanırken, o anlar güvenlikkameralarına saniye saniye yansıdı.
İbrahim Baş
'SÜREKLİ KAVGA EDİYOR' Öğretmen Baş, "Darp raporu aldım. Polise giderek şikayetçi oldum. Bizleri tehdit ederek bütün öğretmenleri öldüreceklerini söylediler. Ben 35 yıllık öğretmenim. Şimdiye kadar hiçbir insan bana saldırmadı. Muhtemelen oğlunun sınıf değişikliğinden dolayı böyle yaptı. Çünkü öğrenci sürekli olarak diğer öğrencilerle kavga ediyordu. Biz de başka bir sınıfavererek sorunu çözebileceğimizi düşündük.Bundan ötürü bize saldırdı" dedi.
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