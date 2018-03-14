;
Yol Durumu
  1. Ponzi Arzu’dan 15 sayfalık itiraf
  2. Acı bekleyiş

Tarifi yok ki

Ela, kendisinin yerine uçuşa giden ve korkunç da can veren kardeşi Eda için oldukça duygusal bir mesaj paylaştı.

Tarifi yok ki
Korkunç da can veren bir isim de Başaran Holding'de kabin memuru olarak çalışan 'ydu. Eda, kız kardeşi Ela'nın yerine uçuşa gitmişti. İşte kardeş acısıyla yanan Ela, Facebook'taki sayfasında herkesi ağlatan şu mesajlara yer verdi: "Tarifi yok bu acının. Hangi kelimelere sığdırsam. Hiçbirine yakışmadı ama ölümün sırası yok ki... Başta patronum Hüseyin Başaran'a, ailesine ve diğer kaybettiğimiz o güzel kızların hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Yanımızda olan olamayan herkes sizler sağ olun. Ablacığımın ne çok seveni varmış. Cenaze için buradan bildireceğim. Çok üzgünüm."


EDA USLU
Etiketler: ,
  • 14 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar