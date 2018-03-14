Tarifi yok ki

Korkunç kazada can veren bir isim de Başaran Holding'de kabin memuru olarak çalışan Eda Uslu'ydu. Eda, kız kardeşi Ela'nınyerine uçuşa gitmişti. İşte kardeş acısıyla yanan Ela, Facebook'taki sayfasında herkesi ağlatan şu mesajlara yer verdi: "Tarifi yok buacının. Hangi kelimeleresığdırsam. Hiçbirineyakışmadı ama ölümünsırası yok ki... Baştapatronum HüseyinBaşaran'a, ailesine vediğer kaybettiğimizo güzel kızların hepsineAllah'tan rahmet diliyorum.Yanımızda olan olamayanherkes sizler sağ olun.Ablacığımın ne çokseveni varmış. Cenazeiçin buradan bildireceğim.Çok üzgünüm."
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