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S'' rant kavgası

’da ile taksici kavgasının arkasında 30 milyar liralık pazar kaygısı olduğu tespit edildi. 18 bin taksici, bu pastadan pay vermek istemedi. Ama kendisini de değiştirmedi

Suber rant kavgası
Tüm dünyada hızla yayılan taşıma sistemi, son aylarda 'da da kaliteli hizmetiyle kendini gösterdi. Horlanmaktan, aşağılanmaktan, kazıklanmaktan, seçilmekten ve istediği yere istediği saatte gidememekten bıkan müşteriler, taksileri terk etti. UBER'e yöneldi. Taksici esnafı, yaklaşan tehlikeyi görüp, önlem almak istedi. Önce bu şirkete dava açıp pastayı bölmek istemedi. Ardından tehditler geldi. Sonra UBER sürücülerine, hatta müşterilerine bıçaklı, sopalı ve de silahlı saldırılar düzenlendi. Öyle ki bu sürücüleri taksi duraklarına müşteriymiş gibi çağıran taksiciler tuzağa çekti... Değeri 1 milyon 700 bin lira olan taksi plakasının fiyatının son bir yıldır yerinde sayması da, taksici esnafını delirtti. Her yıl en az enflasyon oranında artan plaka değerinin fiyatının, artmasa bile yerinde saymasına gerekçe olarak ise UBER gösterildi.

BAŞKANLAR KAPIŞTI
"Ortalığı yakıp yıkarız" diyen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, dün geri adım attı. "Biz şiddete, baskıya karşıyız" dedi. Aksu'ya tepki gösteren İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Eski Başkanı Yahya Uğur ise "Tehdit etmek gerçekten büyük cahillik, haksızlık, kendini bilmezlik" diye konuştu.

DÜZENLEME GELECEK
Taksici -Uber tartışması kızışırken Gümrük ve Ticaret Bakanlığı çalışma başlattı. UBER uygulamasını "Teşebbüs hürriyeti çerçevesinde ticari bir faaliyet" olarak değerlendiren yetkililer, "Bugüne kadar böyle bir sorunla karşılaşmadık. Hem yerel yönetimlerin hem bizim alanımız. Konuyu inceleyip değerlendirmemizi tamamlayacağız. Düzenleme yapmamız gerekirse yapacağız" diye konuştu. Yetkililer "lerde bir tahdit var. Belediye demiş ki 'İstanbul'da ticari taksi sayısını şu kadar tutacağım. Ayrıca T plaka alacaksın' gibi kısıtlama var. UBER bu yüzden izin alamıyor" dedi.

CEZA YAĞDI
İstanbul Trafik Denetleme ekipleri de UBER'e korsan taşımacılık yaptıkları iddiasıyla ceza yağdırdı. Bu yıl iki ay içinde 2 bin 214 sürücüye en az 3 bin lira, 2 bin 321 yolcuya ise 344'er lira cezai işlem uyguladı.

83 ÜLKEDE FAAL
Uber, 83 ülkede 632 şehirde faaliyette. 50 milyon kullanıcısı olan şirkete dünyada kayıtlı 7 milyon sürücü var. İstanbul'da da kayıtlı 5 bin sürücüsü var. Şirketin yaklaşık piyasa değeri 50 milyar dolar.
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  • 14 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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