Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı hız kesmedi. Operasyon devam ederken bölgeye yeni birlikler takviye edildi. Şırnak, Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığında görevli 600 asker ile 60 güvenlik korucusu da dün törenlerle Afrin'e gönderildi. Konuşmaların ardından askerler komando andı okudu. Dualar edildi, kurban kesildi. Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, kahramanların alnına kesilen kurbanların kanından sürdü. Kahramanlar daha sonra önünde "Hedef Kızıl Elma" pankartının asıldığı otobüsle yola çıktı.
Kahramanlar, Afrin'e işte böyle uğurlandı.
ŞIRNAK'TA BABAYA DUA BirTürk evladının operasyona giden babaya duası, objektiflere böyle yansıdı.
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