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Direksiyonda bonzai

Direksiyonda bonzai
İstanbul Zincirlikuyu'da servis şoförlüğü yapan Mehmet Yıldırım (44), dün sabah yolcuları şirkete bıraktıktan sonra, sentetik maddesi "bonzai" kullandı. Bir süre sonra Yıldırım, kullandığı maddenin etkisiyle direksiyon başında sızdı. Yolun ortasında kalan servisi gören vatandaşlar, durumu polise anlattı. Olay yerine giden ekipler, sürücüyü güçlükle ayılttı. Minibüste yapılan aramada ise kağıda sarılmış halde bir miktar bonzai maddesine ulaşıldı.


Gözaltına alınan Yıldırım, "Uyuşturucu kullandım. Kullandığım için pişmanım, ilk defa oluyor" açıklamasını yaptı.
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  • 14 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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