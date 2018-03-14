Direksiyonda bonzai

İstanbul Zincirlikuyu'da servis şoförlüğü yapan MehmetYıldırım (44), dün sabah yolcuları şirkete bıraktıktan sonra, sentetik uyuşturucu maddesi "bonzai" kullandı. Bir süre sonra Yıldırım, kullandığı maddenin etkisiyle direksiyon başında sızdı. Yolun ortasındakalan servisi görenvatandaşlar, durumupolise anlattı. Olay yerine giden ekipler, sürücüyü güçlükle ayılttı. Minibüste yapılan aramada ise kağıda sarılmış halde bir miktar bonzai maddesine ulaşıldı.
Gözaltına alınan Yıldırım, "Uyuşturucukullandım. Kullandığımiçin pişmanım, ilkdefa oluyor" açıklamasını yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.