Detoks davası

Hamide Yılmaz, zayıflamak istedi. Detoks uzmanı Meltem Şarkışlalı’nın yanına gitti. Ancak eriyemedi. Sosyal medyadan “İnsanların kanını emen sahtekar” diyerek diyetisyenini tehdit etti. Hakkında 2.5 yıl hapis istendi
Sunucu, zayıflama ve detoks uzmanı Meltem Şarkışlalı'ya zayıflayamadığı için sosyal medyadan hakaret ettiği iddia edilen Hamide Yılmaz'a 6 aydan 2.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede şüphelinin sosyal medyadan "Meltem Şarkışlalı denilen kadın birnumaralı dolandırıcı, şerefsiz kadın,seni mahvedeceğim, insanların kanınıemen sahtekar" diyerek tehdit ve hakarette bulunduğu öne sürüldü. Yılmaz ifadesinde "Tüm vücudum 30 kilogram zayıflayana kadar diyet uygulayacaktı. Bir defa makineye girdim ve bana diyet verdi. 7 bin lira ödedim. Bende bir değişiklik olmadı. Yeni programa gireceğimi düşünürken bana programın sona erdiği söylendi. Ben de bir anlık kızgınlıkla bu mesajları paylaştım" dedi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın iddianamesine göre Şarkışlalı da onur ve saygınlığı rencide edilip kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle savcılığa şikayette bulundu. İddianamede şüphelinin suçunu kabul ettiği belirtilerek 6 aydan 2.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanması istendi. Dava, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
Diyet programına uymadığı söylenen Hamide Yılmaz'ın, (solda) Instagram hesabından yemek fotoğrafları paylaştığı iddia edildi.
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