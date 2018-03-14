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ayaklandı

Yüksek kar vaadiyle Çiftlikbank tarafından hayvanları elinden alınan , ayaklandı. Kamyonlarla tesisleri bastı. İneklerini geri almaya kalkıştı

Çiftçiler ayaklandı
Türkiye genelinde 500 bine yakın kişinin üye olduğu, yüksek kâr vaadiyle den hayvan alan , bir süredir üyelere ödeme yapmadı. Sahibi Mehmet Aydın, Uruguay'a kaçtı. Hatta kaçarken bile insanları 110 milyon lira dolandırdı. Çiftlik Bank'a yatırım amaçlı hayvan satan İnegöllü 200'e yakın çiftçi, gece şirketin tesislerine kamyonlarla gelerek baskın yaptı. Çiftçiler alacaklarına karşılık çiftlikteki hayvanları götürmek istedi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, çiftçilere müdahale etti. Zaman zaman arbede yaşanırken, jandarma görevlileri öfkeli vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı. Olayların ardından Çiftlik Bank tesisi önünde jandarma güvenlik önlemlerini artırdı. JÖH ekipleri de bölgeye gelerek, nöbet tutmaya başladı.


500 BİN MAĞDUR VAR
İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tesiste hasar tespiti çalışması yaparken, veteriner hekimler de hayvanları sağlık kontrolünden geçirdi. Bu arada birçok ildeki tesiste, savcılık kararıyla arama yapıldı.
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  • 14 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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