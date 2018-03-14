Ah prenses
Mina henüz 28 yaşındaydı. İşadamı Hüseyin Başaran’ın kızıydı. Adına katlar yatlar vardı. Ancak peri masalı ailesine ait jette sonlandı. Ondan geriye ise hüzün kaldı... Çünkü o dedesinin biricik aşkıydı... Babasının “Prensesim” diye çağırdığı evladıydı... En büyük korkusu ise uçakla yolculuk yapmaktı...
SİNEM'İN MESAJI
Arkadaşları Mina'nın uçak korkusu olduğunu söyledi. Hatta Mina bir kez "Bu demir yığını nasıl oluyor da havalanıyor" demişti. Kazadan geriye kalan bir an da Sinem Akay'a dairdi. Sinem kazadan önce Dubai'den arkadaşlarına mesaj göndermişti. "Bizim kızlarla dinleniyoruz. Burası çok güzel ama sizi çok özledim" demişti.
ÇİRKİN HESAP!
Öte yandan vicdansızlar Mina'nın fotoğraflarını kullanıp sosyal medyada sahte hesaplar düzenledi. Bu vicdansızların amaçları ise takipçi edinip hesapları paraya çevirmekti. Böyle bir hesabın 30 ila 60 bin TL arasında satıldığı kaydedildi.
ANNEANNE YIKILDI
Korkunç kazada can verenlerden biri de Burcu Gündoğar Urfalı'ydı. Burcu'nun anneannesi Bilge Sadıki (75) yaşadığı Çanakkale Bayramiç'ten dün İstanbul'a geldi. Gözyaşlarına boğulan Sadıki, torununun ölümüyle yıkıldı. Acılı anneannenin güçlükle sakinleştirildiği belirtildi.
Mina'dan geriye annesi Beril, babası Hüseyin ve kardeşi Can'la birlikte çektirdiği bu fotoğraf kaldı.
Mina, sadece babası için değil dedesi için de çok değerli bir torundu...
Etiketler: Hüseyin Başaran , Mina Başaran
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Gazete
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