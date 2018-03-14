Acı bekleyiş

11 acılı aile, evlatlarının naaşlarını alabilmek için gerekli tüm prosedürleri yerine getirdi. Ölenlerin yakınları önceki gece İstanbul Adli Tıp Kurumu'na giderek DNA örneği verdi. DNA örneklerinden elde edilecek sonuçlar, İran'a gönderildi. İran Adli Tıp Kurumu'nda bulunan cesetlerden alınan DNA profili ile eşleştirildi. Kimlik tespitinin ardından İstanbul'a gönderilerek cenazelere yeniden otopsi yapılacağı kaydedildi.
HAVAALANI 4-5 DAKİKA UZAKLIKTA Öte yandan cenaze işlemleri için İran'da bulunan Başaran Holding bünyesindeki MC Havacılık Genel Müdürü Basri Demiroğlu, jet pilotlarının herhangi bir arıza bildirmediğini ve acil iniş talep etmediğini açıkladı. Demiroğlu, "Uçağın motorunun alev aldığı şeklindeki ifadeler doğrulanmadı. Köylüler uçağın dönerek düştüğünü söyledi. Motorlar yanmış olsa iki motor da çalışmasa uçak o açıyla düşmez. 4-5 dakika mesafede Şehr-i Kürdi Havalimanı var. Oraya iniş talep eder" dedi. Bu arada pilot Kuvvet'in ablası İlknur Çelik "Melike 1 hafta önce Konya'ya geldiğinde bana uçağın 3 kez arıza yaptığını söylemişti" dedi.
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