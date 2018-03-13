Yüzü 'Ekşi'di

Milli voleybolcu Arslan Ekşi, adını tarihe yazdı. 93 kez A Milli Takım forması giyen ve halen Rusya'da LokomotifNovosibirks'te oynayan Ekşi'nin adı, İstanbul'da suça karıştı. Ünlü sporcu, 2 yıl önce Arnavutköy'de aracıyla ilerlerken trafik kontrolüne takıldı. Voleybolcu, 1.41 promilalkollü çıktı. Ehliyetine 6 ay süreyle el konulan sporcu hakkında, alkollü araç kullanmak suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ancak Ekşi, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugüne kadar görülen hiçbir duruşmaya katılmadı. Son duruşmada savunma yapan avukatı Nihal Yıldırım, "Ekşi, Rusya'da bir takımda oynuyor. Bu nedenle gelememiştir" açıklamasını yaptı. Mahkeme ise Ekşi hakkında sorgusu için yakalama kararı çıkardı.
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