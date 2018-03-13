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Yüzü 'Ekşi'di

Milli voleybolcu , 2 yıl önce alkollü araç kullanırken yakalandı. Skandal yargıya taşındı. Ancak sporcu, duruşmalara katılmadı. Hakkında yakalama kararı çıkarıldı...

Yüzü Ekşidi
Milli voleybolcu , adını tarihe yazdı. 93 kez A forması giyen ve halen 'da Lokomotif Novosibirks'te oynayan Ekşi'nin adı, 'da suça karıştı. Ünlü sporcu, 2 yıl önce Arnavutköy'de aracıyla ilerlerken trafik kontrolüne takıldı. Voleybolcu, 1.41 promil alkollü çıktı. Ehliyetine 6 ay süreyle el konulan sporcu hakkında, alkollü araç kullanmak suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ancak Ekşi, 'nde bugüne kadar görülen hiçbir duruşmaya katılmadı. Son duruşmada savunma yapan avukatı Nihal Yıldırım, "Ekşi, Rusya'da bir takımda oynuyor. Bu nedenle gelememiştir" açıklamasını yaptı. Mahkeme ise Ekşi hakkında sorgusu için yakalama kararı çıkardı.


Ali OKTAY
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