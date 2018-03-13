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S’’ destek

lular, kötü cilerden bıktı. Kaliteli hizmet sunan ’i kullanmaya başladı. Taksiciler savaş açtı. Vatandaş kavgaya dahil olup da hashtag açtı: #uberimedokunma

S’uber’ destek
Mega kent 'da sayıları 20 bini bulan ciler, müşterileri canından bezdirdi. Bazıları güzergahı bilerek uzatarak taksimetreyi yükseltti. Bazıları ise "Kısa mesafe gitmem" diyerek yolcuyu indirdi. Turistleri de yağmaladı. Kural tanımaz, sorumsuz şoförlerden bıkanlar telefon uygulamasıyla alternatif taksi hizmeti sunan Uber'i kullanmaya başladı. Vatandaşı yıllardır usandıran taksiciler ise telaşlandı. Uber ve sürücülerine saldırılar başladı. Darp, bıçaklı saldırılar derken, en son bir aracı kurşunlandı. Uber'den memnun olan vatandaşlar ise ayaklandı. da #uberimedokunma hashtag'i açıldı, uygulamaya destek yağdı.

BASINA SALDIRDILAR
Uber'e karşı taksiciler eylem yaptı. Birleşik Taksi Şoförleri Derneği'nin, Uber'e erişimin engellenmesine ilişkin açtığı dava nedeniyle taksiciler, 'nda toplandı. Pankart ve bayraklarla protesto gösterisi yapan şoförler, Uber'i korsan taşımacılıkla suçladı. Taksiciler, basın açıklaması sırasında gazetecilere saldırdı. Mahkeme ise bilirkişi raporu hazırlanması için davayı erteledi.

Vatandaş kavgaya dahil olup Sosyal medyada hashtag açtı: #uberimedokunma
Rahatça eşimi kızımı bindirip istediğim yere yolluyorum hangi araç geliyor şoför kim fiyat ne kadar bütün bilgilere sahibim, İnşallah yasallaşır.
İnsanların seçme hakkı ellerinden alınmasın. Denetimsiz sarı taksiler için de bir adım atılmalı.
Taksilerin karşısında var olsun asil Uber
Hak yiyenin değil, hakka sahip çıkanın yanındayız.
Taksiler sigara kokuyor ve bakımsız. Bazı şoförler kuralları hiçe sayıyor.
Allah kimseyi İstanbul'da taksicinin eline düşürmesin.
Kısa mesafeye almazsın, 5 kişi olursan almazsın üstüne turisti dolandıranlarınız da müşteri döveniniz de var. Güzel hizmet verenlere laf söylemeyin.
Ne olursa olsun kullanmaya devam edeceğiz. Kaliteli hizmet, güler yüzdür Uber.


SARI ŞİKAYET
SİGARA İÇİYORLAR
ARAÇLAR KOKUYOR
KURAL TANIMIYORLAR
GÜVEN VERMİYORLAR
TEHLİKE SAÇIYORLAR


ORTALIĞI YAKIP YIKARIZ
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Eğer meclisimiz bu konuda gerekli çalışmayı yapmazsa eğer adalet farklı bir karar verirse ortalığı yakıp yıkarız" dedi.
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