S’uber’ destek
İstanbullular, kötü taksicilerden bıktı. Kaliteli hizmet sunan Uber’i kullanmaya başladı. Taksiciler savaş açtı. Vatandaş kavgaya dahil olup Sosyal medyada hashtag açtı: #uberimedokunma
BASINA SALDIRDILAR
Uber'e karşı taksiciler eylem yaptı. Birleşik Taksi Şoförleri Derneği'nin, Uber'e erişimin engellenmesine ilişkin açtığı dava nedeniyle taksiciler, İstanbul Adalet Sarayı'nda toplandı. Pankart ve bayraklarla protesto gösterisi yapan şoförler, Uber'i korsan taşımacılıkla suçladı. Taksiciler, basın açıklaması sırasında gazetecilere saldırdı. Mahkeme ise bilirkişi raporu hazırlanması için davayı erteledi.
Vatandaş kavgaya dahil olup Sosyal medyada hashtag açtı: #uberimedokunma
Rahatça eşimi kızımı bindirip istediğim yere yolluyorum hangi araç geliyor şoför kim fiyat ne kadar bütün bilgilere sahibim, İnşallah yasallaşır.
İnsanların seçme hakkı ellerinden alınmasın. Denetimsiz sarı taksiler için de bir adım atılmalı.
Taksilerin karşısında var olsun asil Uber
Hak yiyenin değil, hakka sahip çıkanın yanındayız.
Taksiler sigara kokuyor ve bakımsız. Bazı şoförler kuralları hiçe sayıyor.
Allah kimseyi İstanbul'da taksicinin eline düşürmesin.
Kısa mesafeye almazsın, 5 kişi olursan almazsın üstüne turisti dolandıranlarınız da müşteri döveniniz de var. Güzel hizmet verenlere laf söylemeyin.
Ne olursa olsun kullanmaya devam edeceğiz. Kaliteli hizmet, güler yüzdür Uber.
SARI ŞİKAYET
SİGARA İÇİYORLAR
ARAÇLAR KOKUYOR
KURAL TANIMIYORLAR
GÜVEN VERMİYORLAR
TEHLİKE SAÇIYORLAR
ORTALIĞI YAKIP YIKARIZ
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Eğer meclisimiz bu konuda gerekli çalışmayı yapmazsa eğer adalet farklı bir karar verirse ortalığı yakıp yıkarız" dedi.
Etiketler: Sosyal medya , İstanbul , İstanbul Adalet Sarayı , Uber , taksi
- 13 Mart 2018, Salı
- Gazete
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