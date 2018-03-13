Hacer Çetindağ, kocasının arkadaşı tarafından katledildi. Mahkeme sanığa müebbet, kadının eşine de beraat verdi. Kızının davasını takip eden baba Deniz ise karara tepki gösterdi. Adliye koridorunda kalbine yenildi
Kadına yönelik şiddet, yüreğimizi deldi. Kızı cinayete kurban giden babanın kalbi ise acıya yenildi. Olay, Kocaeli'de 2015 yılında meydana geldi. İşitme engelli 2 çocuk annesi Hacer Çetindağ, evinde eşi Selçuk Çetindağ'ın arkadaşı Erdal Kaya tarafından boğazı kesilerek katledildi. Cinayete kurban giden kadının çocukları, babaları ile Kaya'yı yerdeki kan lekelerini silerken gördüklerini söyledi. Bunun üzerine Çetindağ'ın katil zanlıları tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme, sanık Kaya'ya "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, Selçuk Çetindağ'a ise delil yetersizliğinden beraat kararı verdi. Hacer Çetindağ'ın ailesi, karara itiraz etti. Bunun üzerine dosya İstanbulBölge Adliye Mahkemesi 1. CezaDairesi'ne gitti. Davayla ilgili dün karar duruşması gerçekleşti. Daire, mahkeme kararına onay verdi. Cinayete kurban giden genç kadının ailesi, karara tepki gösterdi. Hacer Çetindağ'ın kardeşi Cemalettin Deniz, adliyede cama doğru koşarak intihar etmek istedi. Güvenlik görevlileriacılı ağabeyi engelledi. Duruşma salonundan çıkan Hacer Çetindağ'ın babası Şaban Deniz ise adliye koridorunda kalp krizi geçirdi. Deniz'eilk müdahale adliye personelindengeldi. Yaklaşık yarım saat sonra adliyeye gelen ambulans ekipleri, babaya müdahale etti. Ancak acılı baba can verdi.
Acı haberi duyan yakınları adliye önünde sinir krizi geçirdi.
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