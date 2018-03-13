Skandala gebe!

Skandal olay Adana'da yaşandı. Özel bir kadın doğum hastanesinde çalışan hemşire Raziye Sevgili (23) ve sekreter GencayDeveci (33) 5.5 aylıkhamile olduklarını öğrendi. Müjdeli haberi önce ailelerine sonra da işyerlerine bildirdi. Ancak hastane yönetimi, hamile kalan iki kadının işine son verdi. En mutlu günlerinde şoke olan genç kadınlar isyan etti. Gebeliğini tespit ettiği gün işten atıldığını belirten Raziye Sevgili, "Gerekçe olarak gebeliğimi gösterdiler. Herhangi bir tutanağım ve yüz kızartıcı bir suçum yoktu. Kadın doğum ve çocuk üzerine kurulmuş özel bir hastaneydi ben orada ameliyathanede cerrahi hemşireydim. Hastanenin ortaklarından bir doktor beyle görüştüm ve bana direk gebelikten dolayı çıkarıldığımı söylediler. Yaklaşık 5.5 aylık sigortalı çalışıyordum. Hamile olduğumu öğrendiğim gün eşimle bu mutluluğu yaşayamadık çünkü 1 saat sonra işten çıkartıldığım haberini aldım. Bizim için çok yıpratıcı bir süreç oldu. Tüm yasal süreci başlatmayı düşünüyoruz ve bu olayın takipçisi olacağız" diye konuştu. Gencay Deveci ise "SGK'dan bana mesaj geldi ve '4A kapsamındaki iş hakkınız feshedilmiştir' yazıyordu. En mutlu günümde işten çıkartıldım söylenecek bir şey yok psikolojim bozuldu. Sancım başladı" dedi.
İşten atılan Raziye Sevgili, hukuk mücadelesi başlatacaklarını söyledi.
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