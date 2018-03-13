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  2. Skandala gebe!

Sağ salim!

, 10 yıl önce ablasının böbreğini aldı. Yakın bir tarihte ise lösemiye yakalandı. İlik nakli olması gerektiği açıklandı. Fedakar kardeşi bir kez daha hayatını kurtardı...

Sağ salim!
Ordu'da yaşayan 28 yaşındaki Salim Günaydın bir süre önce rahatsızlandı. Eşi Seda Günaydın ile birlikte halsizlik, yorgunluk gibi şikayetleriyle hastanenin kapısını çaldı. Yapılan tetkiklerde lösemi olduğu ortaya çıktı. İlik nakli için uygun donör aramaya başladı. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Erişkin Kemik İliği Nakil Merkezi'nden Dr. Hasan Sami Göksoy ise kendisine 10 yıl önce böbreğini bağışlayan ablasının iliğinin uyacağını açıkladı. Bunun üzerine ablası Esra Sarısoy'dan ilik alınan, 'a aktarıldı. Ablası sayesinde ikinci kez sağlığına kavuşan genç adam şu ifadeleri kullandı: "Böbreklerim iflas edince 6 ay diyaliz makinesine bağlandım. Sonra nakil sürecine girdik. Ablam hiçbir şekilde tereddüt etmeden ikinci kez umut ışığı oldu bana."
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